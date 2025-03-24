Tek odalı daireyi kumarhaneye çevirdiler!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, Kartepe ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, K.Ç. isimli şahsın ruhsatsız şekilde umuma açık hale getirdiği tek odalı dairede kumar oynattığı tespit edildi. Dairede bulunan ve kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulanırken, oyun masasında bulunan 7 bin 200 TL paraya da el konuldu.Daire sahibi K.Ç. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.