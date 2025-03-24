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Giriş Tarihi: 24.3.2025 15:06 Son Güncelleme: 24.3.2025 15:14

Tek odalı daireyi kumarhaneye çevirdiler!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, kumar oynatıldığı değerlendirilen bir daireye baskın düzenlendi. Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 36 bin 988 TL para cezası kesildi. Daire sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

ABBAS ÇAKAR
Tek odalı daireyi kumarhaneye çevirdiler!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, Kartepe ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, K.Ç. isimli şahsın ruhsatsız şekilde umuma açık hale getirdiği tek odalı dairede kumar oynattığı tespit edildi. Dairede bulunan ve kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulanırken, oyun masasında bulunan 7 bin 200 TL paraya da el konuldu.Daire sahibi K.Ç. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Tek odalı daireyi kumarhaneye çevirdiler!
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