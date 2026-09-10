Tek teker üzerinde şov yaptı: Akrobasi hareketi pahalıya patladı

Nevşehir'de geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ç., motosikletiyle seyir halindeyken araçların sağından geçerek ön tekerini kaldırdı ve bir süre tek teker üzerinde ilerledi.