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Giriş Tarihi: 10.09.2026 11:24 Son Güncelleme: 10.09.2026 11:26

Tek teker üzerinde şov yaptı: Akrobasi hareketi pahalıya patladı

Nevşehir’de plakasız motosikletiyle seyir halindeyken tek teker üzerinde ilerleyen sürücü; önce cep telefonu kameralarına, ardından polise yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.

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İHA Yaşam
Tek teker üzerinde şov yaptı: Akrobasi hareketi pahalıya patladı
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Nevşehir'de geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ç., motosikletiyle seyir halindeyken araçların sağından geçerek ön tekerini kaldırdı ve bir süre tek teker üzerinde ilerledi.

SÜRÜCÜ CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tehlikeli hareketler yapan sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparken önce kameralara sonra polise yakalandı...| Video

AKROBASİ HAREKETİ CEZASIZ KALMADI

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen E.Ç. yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem de başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#NEVŞEHİR

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Tek teker üzerinde şov yaptı: Akrobasi hareketi pahalıya patladı
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