Tek teker üzerinde şov yaptı: Akrobasi hareketi pahalıya patladı

Nevşehir'de geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ç., motosikletiyle seyir halindeyken araçların sağından geçerek ön tekerini kaldırdı ve bir süre tek teker üzerinde ilerledi.
SÜRÜCÜ CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Tehlikeli hareketler yapan sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparken önce kameralara sonra polise yakalandı...| Video
AKROBASİ HAREKETİ CEZASIZ KALMADI
Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen E.Ç. yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem de başlatıldı.