Haberler Yaşam Haberleri Tekel bayisindeki dehşet kamera tarafından kaydedildi
Giriş Tarihi: 30.7.2023

Tekel bayisindeki dehşet kamera tarafından kaydedildi

Tekel bayisindeki dehşet kamera tarafından kaydedildi
İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisine giren 4 kişi kısa sürede bayide kasada duran 20 yaşındaki Batuhan Bayındır'ı sıkıştırarak dövmeye başladı. Saldırganlar daha sonra Batuhan'ı ve bayide bulunan 2 arkadaşını kurşun yağmuruna tuttular.



Olayda Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Olayla ilgili 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde iş yerinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen bulunduğu sırada 4 kişinin geldiği ve tartışma yaşandığı görüldü. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahısların silahlarını kullandığı kan donduran anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Manisa'daki mide bulandıran 'zeytin sepetlemesi' görüntüleri tepki çekmişti: Gözaltına alındı
CHP'li Mahmut Tanal'dan yeni skandal: Akbelen'de provokasyonun dozunu artırdı! Jandarmaya önce hakaret etti sonra kovaladı
Bolu'daki gizemli kazının sırrı ne? Ev sahibini bile yaklaştırmıyorlar... İşte herkesin merak ettiği o bölge
Prof. Dr. Levent Kurnaz açıkladı... Küresel kaynama dönemi ne demek? Dünyayı neler bekliyor?
Avcılar Belediyesi HDP'lileri Akbelen'e taşıdı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li başkan neredeyse tüm sülalesini belediye sokmuş
Söyleyecek Sözümüz Var Bu Sese Kulak Verin!
SON DAKİKA | Arda Güler'den üzen haber! Real Madrid resmen duyurdu
3 km’lik YHT tünelinde finişe 550 metre
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekel bayisindeki dehşet kamera tarafından kaydedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA