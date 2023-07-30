Tekel bayisindeki dehşet kamera tarafından kaydedildi

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisine giren 4 kişi kısa sürede bayide kasada duran 20 yaşındaki Batuhan Bayındır'ı sıkıştırarak dövmeye başladı. Saldırganlar daha sonra Batuhan'ı ve bayide bulunan 2 arkadaşını kurşun yağmuruna tuttular.Olayda Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Olayla ilgili 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde iş yerinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen bulunduğu sırada 4 kişinin geldiği ve tartışma yaşandığı görüldü. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahısların silahlarını kullandığı kan donduran anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.