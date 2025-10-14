Tekirdağ’da yok artık dedirten olay! Kendi selasını okuttu tanıdıkları sapasağlam görünce... ’Çok canım sıkkındı, acayip kafam takıktı!’

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gerçekleşen olayda, 61 yaşındaki Hakan Örün'ün kendi selasını okutması, mahalleli ve tüm tanıdıkları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Örün, Çarşı Camisi müezzini Kadir Ertaş'ı telefonla arayarak kendi ismini verip sela talebinde bulundu. Örün'ü tanımayan müezzin, durumu sorgulamadan selayı okudu. Ancak selanın ardından Örün'ü hayatta gören tanıdıkları, neye uğradığını şaşırdı.
"ÖLEYİM DAHA İYİ' DEDİM"
Hakan Örün, bu sıra dışı hareketinin nedenini bugüne kadar çok kez ölümden dönmüş olması ve yaşadığı sıkıntılarla açıkladı. Örün, "Birçok şey yaşadım. En sonunda birçok şeyi geride bırakmaya karar verdim. 'Öleyim daha iyi' dedim" ifadelerini kullandı ve bu kararın bir sonucu olarak telefonunu ve internetini kapattığını belirtti. Selanın okunmasının ardından abisinin, Örün'e ne olduğunu merak eden çok sayıda kişi tarafından arandığını söylemesi, olayın çevredeki etkisini gözler önüne serdi.
Tekin, "Cami hocamız selayı okumuş ama bu işlerin şakası olmaz. Bu gibi olay yaşandığında ölüm raporu istememiz gerekiyormuş" diyerek bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacaklarının sinyalini verdi. Mahalleli de durumu şaşkınlıkla karşılayarak, "Gerçekten ölseydi cenazesine giderdik" yorumunda bulundu.