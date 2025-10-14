Tekirdağ’da yok artık dedirten olay! Kendi selasını okuttu tanıdıkları sapasağlam görünce... ’Çok canım sıkkındı, acayip kafam takıktı!’

"ÖLEYİM DAHA İYİ' DEDİM"

Hakan Örün, bu sıra dışı hareketinin nedenini bugüne kadar çok kez ölümden dönmüş olması ve yaşadığı sıkıntılarla açıkladı. Örün, "Birçok şey yaşadım. En sonunda birçok şeyi geride bırakmaya karar verdim. 'Öleyim daha iyi' dedim" ifadelerini kullandı ve bu kararın bir sonucu olarak telefonunu ve internetini kapattığını belirtti. Selanın okunmasının ardından abisinin, Örün'e ne olduğunu merak eden çok sayıda kişi tarafından arandığını söylemesi, olayın çevredeki etkisini gözler önüne serdi.