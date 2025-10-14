Video Yaşam Kendi selasını okutan adam: 'Canım çok sıkkındı' | Video
14.10.2025 | 11:25

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Hakan Örün isimli bir vatandaş, ölmeden önce kendi selasını okutarak herkesi şaşkına çevirdi.

İlginç olay, Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Örün, Şarköy Çarşı Camisi müezzinini telefonla arayarak sela okutmak istediğini söyledi. Bunun üzerine cami hoparlörlerinden, Hakan Örün'ün öldüğü yönünde sela verildi. Aynı zamanda belediye hoparlörlerinden de ölüm anonsu geçildi. Ancak bir süre sonra sokakta sağ salim dolaşan Hakan Örün'ü gören mahalleli, şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı.
Mahalle sakinlerinden biri, yaşanan olayla ilgili olarak "Burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutan Hakan Örün. Ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Hakan Örün ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi" dedi.

Hakan Örün ise yaptığı açıklamada, o gün psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi:
"Aklımdan bin tane düşünce geçti. Ölmeyi de düşündüm. Müezzinleri, hocaları aradım. 'Öldüm, gömün' dedim. Abimi aradım, 'Beni babamın üzerine gömün' dedim. Ne yapıyorsanız yapın, beni babamın üzerine gömün dedim. O gün canım çok sıkkındı. Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım. Şiirlerimi toparladım, 'Bunları saklayın, bunlar benim dünya mirasım gibi bir şey' dedim. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler. Ama canım çok sıkındı, moralim çok bozuktu."
Yaşanan olay kısa sürede ilçede gündem olurken, Hakan Örün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

