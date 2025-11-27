Tekirdağ’da acı olay: 70 Yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, Bağlık Mahallesi Söğütlü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki M.T.'den 3 gündür haber alamayan yakınları, yaşadığı eve gitti. İçeri girdiklerinde M.T.'nin hareketsiz şekilde yattığını gören aile fertleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede M.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, ölüm sebebinin belirlenmesi için M.T.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.