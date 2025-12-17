Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da akılalmaz kaza | Seyir halindeki skuter devrildi: Ayağının üzerinden kamyonet geçti!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 12:53

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde devrilen elektrikli skuterin sürücüsü Ş.G.’nin (45) ayağının üstünden kamyonet geçti. Ş.G.’nin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

DHA Yaşam
Feci kaza, ilçenin Deri Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında seyir halinde olan Ş.G.'nin kullandığı skuter devrildi. Bu sırada karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet Ş.G.'nin ayağının üzerinden geçti.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Ş.G. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetin, ismi öğrenilemeyen sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

