Tekirdağ’da DEAŞ’a büyük darbe! 92 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gerçekleştirilen baskınlarda, örgüte finans sağlayan, sosyal medya üzerinden propaganda yapan ve örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlar; Tekirdağ'ın yanı sıra Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa, Diyarbakır ve Mersin dahil olmak üzere 22 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tekirdağ'da gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YERLİKAYA: TERÖRE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonlarda görev alan tüm kahraman jandarma personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yetkililer, benzer operasyonların artarak süreceğini ve terör örgütlerine göz açtırılmayacağını belirtti.