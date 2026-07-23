Tekirdağ’da doğalgaz faciası! 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın görüntüleri ortaya çıktı: Tam 60 metre savrulup…

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede patlama sırasında dairede yalnız olan Muhammet el Hüseyin'in (33), patlamanın şiddetiyle 60 metre savrulup bahçeye düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi. Patlama sırasında yan dairde bulunan Caner Meriç ile eşi Songül Meriç ve yoldan geçen Mehmet Zurnacı (66) yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Caner Meriç (36), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Apartmanın önünde sohbet ediyorlardı... 2 kişinin öldüğü patlamada son anda kurtuldular! Patlama anı kamerada