Giriş Tarihi: 2.12.2025 13:25 Son Güncelleme: 2.12.2025 13:30

Tekirdağ'da feci kaza | Dönüş yapan TIR'a ok gibi saplandı: 2 kardeş kurtarılamadı!

Malkara-Tekirdağ karayolunda TIR ve 2 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kardeş yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Feci kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Kavşağı'nda dün gece meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan K.İ idaresindeki TIR'a arkadan gelen otomobil çarptı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sürücü olarak bulunan Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın hemen ardından aracın arkasından gelen otomobilin sürücüsü Y.G. kontrolünü kaybedip kazaya karıştı.

Bu araçta yolcu olarak bulunan H.G. hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili TIR sürücüsü K.İ. ile diğer araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.

