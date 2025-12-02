Tekirdağ’da feci kaza | Dönüş yapan TIR’a ok gibi saplandı: 2 kardeş kurtarılamadı!

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sürücü olarak bulunan Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın hemen ardından aracın arkasından gelen otomobilin sürücüsü Y.G. kontrolünü kaybedip kazaya karıştı.

Bu araçta yolcu olarak bulunan H.G. hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili TIR sürücüsü K.İ. ile diğer araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.