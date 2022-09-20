Tekirdağ’da kahreden kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 5 yaralı

Yapılan kontrolde, sürücü Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 Suriyeli ile diğer otomobildeki Enes Y. ile Barış Ç., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Suriyeli 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden ardından Emrullah Kaya'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.