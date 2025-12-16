Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da vatandaşları korkutan olay! Deniz 20 metre çekildi...
Giriş Tarihi: 16.12.2025 18:31

Tekirdağ’ın Marmarareğlisi ilçesinde deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Ortaya çıkan manzara, bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.

DHA
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi sahilinde Marmara Denizi, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Suyun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı teknelerin sığlaşan bölgelerde karaya oturduğu görüldü.

VATANDAŞLAR ENDİŞELENDİ

Kıyı boyunca oluşan manzara, vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Bazı vatandaşlar yaşanan durumun nedenini merak ettiklerini aktardı.

ÇOK KISA SÜREDE ÇEKİLDİ

Bölgede 15 yıldır oturduğunu söyleyen Sezer Akça, "En son 3 yıl önce denizin bu şekilde çekildiğine şahit olmuştum. O dönemde de yaklaşık bu kadar geri çekilmişti. Bir hafta öncesine kadar deniz normal seviyesindeydi. Çekilme çok kısa sürede meydana geldi" dedi.

