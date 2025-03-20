Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da yürek yakan kaza! Otomobil köprü ayağına çarptı! Sırp dansçı öldü 3 arkadaşı yaralı...
Giriş Tarihi: 20.3.2025 15:14

Tekirdağ'da yürek yakan kaza! Otomobil köprü ayağına çarptı! Sırp dansçı öldü 3 arkadaşı yaralı...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Sırp dansçı Srdjan Budic (30) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Tekirdağ’da yürek yakan kaza! Otomobil köprü ayağına çarptı! Sırp dansçı öldü 3 arkadaşı yaralı...

Kaza, Tekirdağ-Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sırp dansçı Srdjan Budic'in kullandığı BG 2043 DB Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı. İhbarla bölgeye otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Budic, kurtarılamadı.

İSTANBUL'A GİDİYORMUŞ

Diğer yandan Srdjan Budic'in yanındaki 3 arkadaşı ile İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.Budic'in, 16-19 Ocak tarihlerinde yine İstanbul'da düzenlenen bir festivale de katıldığı ortaya çıktı. Budic'in, buradaki deneyimlerini sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da yürek yakan kaza! Otomobil köprü ayağına çarptı! Sırp dansçı öldü 3 arkadaşı yaralı...
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