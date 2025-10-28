Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da zehir taciri yakalandı: Polisten kaçarken kaza yaptı!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 10:16

Tekirdağ Çorlu'da polisi gören kişi, motosikletle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada ekip aracına çarparak duran motosikletlinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Akılalmaz olay, Muhittin Mahallesi Bağlariçi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Bölgede devriye gezen Yunus ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsı fark etti. Polisi gören kişi, motosikletle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosikletli, Bağlariçi 3. Sokak'ta ekip aracına çarptı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yunus ekiplerince yakalanan E.T.'nin (23) yapılan üst aramasında satışa hazır hale getirildiği değerlendirilen metamfetamin ve bonzai maddesi ile nakit para ele geçirildi. E.T.'ye daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemleri için karakola götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye çıkarılan E.T., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

