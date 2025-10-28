Tekirdağ’da zehir taciri yakalandı: Polisten kaçarken kaza yaptı!

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yunus ekiplerince yakalanan E.T.'nin (23) yapılan üst aramasında satışa hazır hale getirildiği değerlendirilen metamfetamin ve bonzai maddesi ile nakit para ele geçirildi. E.T.'ye daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemleri için karakola götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye çıkarılan E.T., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.