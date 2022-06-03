Haberler Yaşam Haberleri Tekme ve yumruklar havada uçuştu! Metroda akılalmaz kavga: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 3.6.2022 12:02 Son Güncelleme: 3.6.2022 12:11

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! Metroda akılalmaz kavga: O anlar kamerada

İHA
Tekme ve yumruklar havada uçuştu! Metroda akılalmaz kavga: O anlar kamerada

İstanbul Üsküdar'da metro istasyonunda iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Metro istasyonunun yürüyen merdivenlerde devam eden kavga ilginç görüntülere sahne oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Akılalmaz olay, Üsküdar'da Ünalan metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVAYA UÇUŞTU

Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga, ilginç görüntülere de sahne oldu.

Metroda tehlikeli kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler! O anlar kamerada | Video

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı.

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE DE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı. İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.



O ANLAR KAMERADA

Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı, diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor.

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Tekme ve yumruklar havada uçuştu! Metroda akılalmaz kavga: O anlar kamerada
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