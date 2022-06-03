Tekme ve yumruklar havada uçuştu! Metroda akılalmaz kavga: O anlar kamerada

Akılalmaz olay, Üsküdar'da Ünalan metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVAYA UÇUŞTU
Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga, ilginç görüntülere de sahne oldu.
Metroda tehlikeli kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler! O anlar kamerada | Video
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı.
YÜRÜYEN MERDİVENLERDE DE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı. İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.