Tekme ve yumruklar havada uçuştu! Metroda akılalmaz kavga: O anlar kamerada

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE DE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı. İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.