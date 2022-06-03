Metroda tehlikeli kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler! O anlar kamerada | Video
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Üsküdar'da Ünalan Metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
METRODA PES DEDİRTEN KAVGA KAMERADA
Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor.