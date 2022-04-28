TEKNOFEST’e rekor katılım

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 5. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve özgüvenli projelerine sahne olmaya devam ediyor. Her yıl bir önceki yıla göre katlanarak büyüyen bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji Yarışmaları, 2018'de ilk kez düzenlenmiş ve 14 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına 4 bin 333 takım başvuruda bulunmuştu. 2019'da 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 17 bin takım, 2020'de de 21 teknoloji yarışmasına 20 bin 197 takım başvuru yapmıştı. 2021'de ise 35 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 45 bin takım başvuruda bulunmuş ve TEKNOFEST kendi rekorunu kırmıştı. Bu yıl ise hem teknoloji yarışması sayısı hem de yüzde 231 artış yaşanan ve henüz başvuru süreçleri tamamlanmayan yarışmalara rağmen TEKNOFEST, tüm zamanların en büyük başarısını elde etti.TEKNOFEST Karadeniz kapsamında bu yıl 40 ana yarışma, 99 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 149 binin üzerinde takım, 500 binin üzerinde yarışmacı rekor bir katılımla başvuruda bulundu. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları arasında roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine, insansız hava araçlarından yapay zekâya kadar teknolojinin her alanında yarışma bulunuyor. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon liranın üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 milyon liranın üzerinde ödül veriliyor.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına "https://teknofest. org/tr/competitions/" adresinden başvurulabiliyor. AA