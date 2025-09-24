TEKNOFEST’te çifte başarı

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST 2025'te büyük başarı gösterdi. PLCommander takımı, Endüstriyel Otomasyon ve Programlanabilir Sistemler kategorisinde Türkiye birincisi oldu. HUB- 10 Haberleşme Takımı ise Kablosuz Haberleşme yarışmasında Türkiye ikinciliğini kazandı. Takımların danışmanlığını Doç. Dr. Seyit Ahmet Sis yaptı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da final yarışmalarını yakından takip etti. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.