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Giriş Tarihi: 3.9.2023

Telefondaki sese inanıp 1.6 milyon kaptırdı

İstanbul’da yabancı uyruklu G.G.A. telefondaki kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 40 bin dolar ve 300 gram altını kendi elleriyle teslim etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Telefondaki sese inanıp 1.6 milyon kaptırdı
Telefon dolandırıcılarının kurban listesine her gün bir yenisi ekleniyor.
İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan yabancı uyruklu bir kişi 30 Ağustos'ta kendisini arayan dolandırıcılara 1.6 milyon TL kaptırdı. Yabancı uyruklu G.G.A.'yı arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Adresine operasyon yapılacağını, evdeki tüm nakit para ve değerli eşyaların güvende olabilmesi için polise teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Karşısındakinin polis olduğuna inanan G.G.A. evde bulunan yaklaşık 40 bin Euro (1 milyon 150 bin lira) para ve 300 gram altını (yaklaşık değeri 500 bin lira) gelen kişiye elleriyle teslim etti.
Bir süre sonra yakınlarıyla irtibata geçen G.G.A. dolandırıldığını anlayınca şikâyetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi aynı gün tespit etti. Gözaltına alınan Bülent Y.'nin 3 Nisan günü Beylikdüzü'nde de bir kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

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Telefondaki sese inanıp 1.6 milyon kaptırdı
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