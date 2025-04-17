Telefondaki sesi oğlu sandı, dolandırıcılara 700 bin lira kaptırdı

İstanbul Fatih'te ikamet eden 85 yaşındaki Nurten T.'nin telefonu, 2 Nisan günü peş peşe çalmaya başladı. Yaşlı kadın telefonu açtığında karşısındaki ses kendisine oğlu A.T. olduğunu söyledi. Telefondaki ses, "Anne acil paraya ihtiyacım var. Bir arkadaşımı eve gönderiyorum. Evde ne kadar altın para ne varsa ona teslim et. Başım belaya girecek. Ben sıkıntıdan çıkınca seni ararım" diyerek yaşlı kadını ikna etti. Kendisini oğlunun arkadaşı olarak tanıtan şüpheli, aynı gün saat 12.30 sıralarında kadının evine geldi. Evde bulunan altınları ve parayı alarak ortadan kayboldu. Kısa bir süre sonra oğlu eve geldi, gerçek oğluyla iletişime geçen kadın dolandırıldığını anladı ve şikâyetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişinin Kırgızistanlı Dilerbek M. (29) olduğu belirlendi. Şüphelinin, üç ayrı dolandırıcılık kaydı bulunduğu ve bir dosyadan da arandığı ortaya çıktı. Ayrıca polis ona yardım ettiği tespit edilen Mustafa D.'yi (46) de gözaltına aldı. Mustafa D.'nin ise dolandırıcılıktan toplam 45, diğer suçlardan ise 7 kaydı bulunduğu anlaşıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dilerbek M. ve Mustafa D., 3 Nisan'da Pendik ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 4 Nisan'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.