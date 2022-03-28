Telegram’da iğrenç grup: Aralarında doktor polis ve iki asker de var!

"KURALSIZLAR ÇETESİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Telegram uygulamasında "Kuralsızlar çetesi" ve "MORP" isimli gruplarda çocuğun cinsel içerikli videoları ve görüntülerinin paylaşıldığı belirlendi. ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) hazırladığı çocuk istismarı raporuna da yer verilen iddianamede, şüphelilerin elektronik para üzerinden 30 liraya kadar satış yaptıkları ve rumuz kullandıkları belirtiliyor. Savcılık, "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan sanıkların 2 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.