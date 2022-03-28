Telegram’da iğrenç grup: Aralarında doktor polis ve iki asker de var!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda Telegram uygulamasındaki gruplarda çocukların cinsel istismarına konu olabilecek içerikteki müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı belirlenmişti. Yapılan araştırmalarda görüntüleri satan veya satın alan 46 şüpheliye geçtiğimiz ocak ayında operasyon yapıldı. Şüphelilerden 2'si hakkında aynı konu ve suç tarihlerinde başka dosyalardan işlem yapıldığı belirlendi.
44 şüpheliden 41'i yakalandı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün kamu kurumlarında görevli personel olduğu tespit edildi. Bu 4 şüphelinin beyin cerrahı, polis, sözleşmeli er ve uzman erbaş olarak görev yaptıkları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerden 33'ü hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.
KAPALI DURUŞMA KARARI
21'i tutuklu 33 sanığın 10 yıla hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında öncelikle sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Daha sonra hakim, "duruşmaların kapalı yapılmasına" karar verdi. Bu karar üzerine izleyiciler ve basın mensupları duruşma salonundan çıkarıldı. Duruşmada iddianamedeki suçlamalar okunduktan sonra sanıkların savunmalarının alındığı öğrenildi.
Duruşma sonunda 14 tutuklu sanığın tahliyelerine karar verildi. Beyin cerrahı ve polis memurunun aralarında bulunduğu 7 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
"KURALSIZLAR ÇETESİ"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Telegram uygulamasında "Kuralsızlar çetesi" ve "MORP" isimli gruplarda çocuğun cinsel içerikli videoları ve görüntülerinin paylaşıldığı belirlendi. ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) hazırladığı çocuk istismarı raporuna da yer verilen iddianamede, şüphelilerin elektronik para üzerinden 30 liraya kadar satış yaptıkları ve rumuz kullandıkları belirtiliyor. Savcılık, "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan sanıkların 2 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.
SAVCILIKTA 'BİLMİYORDUK' DEDİLER
Beyin cerrahı olan sanık K.M. iddianamede yer verilen savcılık ifadesine göre, gruplara yetişkin pornosu izlemek amaçlı girdiğini, çocuk pornografisi görünce çıktığını savundu.
Sanık polis memuru F.B ise çocuğun cinsel istismarı içerikli görüntüleri bilerek ve isteyerek indirmediğini, başka bir yerde depolamadığını veya paylaşmadığını, görüntüleri indirmeden içeriğini göremediğini, çocuk pornografisi olduğunu görünce grubu şikayet ettiğini ve görüntüleri sildiğini, pişman olduğunu söyledi.