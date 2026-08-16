Televizyonda kanal ve frekans sorunu nasıl çözülür? İşte adım adım yapılması gereklenler...

SAMSUNG SMART TV VE LG KULLANICILARI İÇİN YAZILIM UYARISI

Yapılan frekans güncellemelerinin ardından özellikle bazı Samsung Smart TV ve LG modellerinde TKGS verilerinin otomatik işlenmesinde aksaklıklar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Televizyonlarda fiziksel veya donanımsal bir problem bulunmamaktadır. Yaşanan durum, cihaz yazılımının güncel TKGS verilerini ve yeni frekans bilgilerini işleme biçiminden kaynaklanmaktadır. Kalıcı çözüm için ilgili televizyon üreticisinin, cihaz yazılımlarını TKGS sistemiyle tam uyumlu hâle getirecek yazılım/firmware güncellemesini sunması gerekmektedir."

VATANDAŞLAR GEÇİCİ OLARAK NE YAPABİLİR?

Üretici firmalar tarafından kalıcı yazılım güncellemeleri yayımlanana kadar vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına uygulayabileceği geçici çözüm adımları da paylaşıldı.

Buna göre, televizyonlarında yayın sorunu yaşayan kullanıcılar:

Cihaz menüsünden TKGS aramasını manuel olarak yeniden başlatabilir,

Ayarlar bölümünden şebeke/ağ araması gerçekleştirerek güncel frekans bilgilerini yükleyebilir.

Açıklamada, kullanıcıların cihaz ayarlarına uzun süre müdahale etmesinin kalıcı bir yöntem olmadığı, esas çözümün üreticilerin TKGS standartlarına tam uyumlu yazılım desteğini sağlamasıyla mümkün olacağı kaydedildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör