Televizyonda yeni dönem sonrası TUYAD’dan açıklama! İşte sorun yaşayan vatandaşlar için izleyecekleri adımlar...

Türksat 3A uydusunun televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere en güçlü altyapıyla sunulması hedefleri doğrultusunda, uydu üzerinden halihazırda iletilmekte olan televizyon ve radyo yayınlarının, Türksat uydu filosunda yer alan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı.

Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TUYAD), Türksat yayın sisteminde gerçekleştirilen kanal ve frekans güncellemelerinin ardından bazı televizyonlarda yaşanan erişim problemlerine ilişkin kamuoyu duyurusu yayımladı.

Duyuruda, frekans değişiklikleri sonrasında özellikle bazı Smart TV kullanıcılarının kanalların açılmaması, siyah ekran, çift kanal görünümü veya ses gelmemesi gibi sorunlarla karşılaştığı belirtildi.

"YAYIN ALTYAPISINDA VE CİHAZ DONANIMLARINDA ARIZA YOK"

Türksat yayın ve veri altyapısında herhangi bir aksaklık bulunmadığı vurgulanan açıklamada, durumun televizyonların donanımsal bir arızasından da kaynaklanmadığı kaydedildi.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ve TUYAD onaylı cihazların frekans değişikliklerini otomatik olarak işlediği hatırlatılırken, bu sistemleri kullanan vatandaşların ekstra bir kanal araması veya ayarlama yapmasına gerek kalmadığı ifade edildi.

SAMSUNG SMART TV KULLANICILARI İÇİN YAZILIM UYARISI

Yapılan frekans güncellemelerinin ardından özellikle bazı Samsung Smart TV modellerinde TKGS verilerinin otomatik işlenmesinde aksaklıklar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Televizyonlarda fiziksel veya donanımsal bir problem bulunmamaktadır. Yaşanan durum, cihaz yazılımının güncel TKGS verilerini ve yeni frekans bilgilerini işleme biçiminden kaynaklanmaktadır. Kalıcı çözüm için ilgili televizyon üreticisinin, cihaz yazılımlarını TKGS sistemiyle tam uyumlu hâle getirecek yazılım/firmware güncellemesini sunması gerekmektedir."

VATANDAŞLAR GEÇİCİ OLARAK NE YAPABİLİR?

Üretici firmalar tarafından kalıcı yazılım güncellemeleri yayımlanana kadar vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına uygulayabileceği geçici çözüm adımları da paylaşıldı.

Buna göre, televizyonlarında yayın sorunu yaşayan kullanıcılar:

Cihaz menüsünden TKGS aramasını manuel olarak yeniden başlatabilir,

Ayarlar bölümünden şebeke/ağ araması gerçekleştirerek güncel frekans bilgilerini yükleyebilir.

Açıklamada, kullanıcıların cihaz ayarlarına uzun süre müdahale etmesinin kalıcı bir yöntem olmadığı, esas çözümün üreticilerin TKGS standartlarına tam uyumlu yazılım desteğini sağlamasıyla mümkün olacağı kaydedildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör