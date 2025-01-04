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Giriş Tarihi: 4.1.2025 15:38 Son Güncelleme: 4.1.2025 16:02

TEM Otoyolu'nda belediyeye ait midibüs yandı

İstanbul Büyükçekmece'de otoyolda içinde yolcusu olmadan seyir halindeki belediyeye ait servis midibüsü alev alev yandı. Yangın sonrası midibüs  kullanılamaz hale geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TEM Otoyolu’nda belediyeye ait midibüs yandı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halindeki Çerkezköy Belediyesi'ne ait midibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü aracı sağ şeritte durdurdu.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Midibüsün çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Bu arada, midibüsün yandığı anlar diğer sürücülerin cep telefonunca kaydedildi. Görüntülerde aracın alev alması ve itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.

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TEM Otoyolu'nda belediyeye ait midibüs yandı
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