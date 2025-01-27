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Giriş Tarihi: 27.1.2025 15:06 Son Güncelleme: 27.1.2025 15:25

TEM Otoyolu’nda feci kaza: Bariyere ok gibi saplandı!

Kocaeli İzmit Kuruçeşme yol ayrımında kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı. Kazada 1’i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Bariyere ok gibi saplandı!

TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti, Kocaeli İzmit İlçesi Kuruçeşme yol ayrımında meydana gelen korkunç kazada, bir araç kontrolden çıkarak bariyere ok gibi saplandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı, yaralılardan birinin çocuk olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar araçtan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebi henüz netlik kazanmazken, görgü tanıkları aracın yüksek hızla seyrettiğini ifade etti. Bariyere saplanan araç, yolun bir süre trafiğe kapanmasına neden oldu. Ekipler, yolu kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TEM Otoyolu’nda feci kaza: Bariyere ok gibi saplandı!
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