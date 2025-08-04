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Giriş Tarihi: 4.8.2025 10:11 Son Güncelleme: 4.8.2025 10:14

TEM’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada öldü

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu kadın,  bir aracın çarpması sonucunda refüje savrularak hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada öldü

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu kadın, bir aracın çarpması sonucunda refüje savrularak hayatını kaybetti. Kaza 1 Ağustos gecesi saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu Kharicha A.'ya, Ankara istikametinde seyreden bir araç çarptı. Kharicha A., çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kharicha A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin kaza yerindeki olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Kharicha A.'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TEM’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada öldü
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