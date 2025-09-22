Temizlenmeyen diş kanser yapıyor

ABD'deki New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırma, düzenli olarak diş fırçalamamanın pankreas kanseri riskini 3 kat artırabileceğini gösterdi. Bilim ekibi, 122 bin kişi üzerinde 8 yıl boyunca gözlem yaptı. Diş eti hastalığıyla ilişkili 21 bakteri ile 4 mantar türü tespit edildi. Bu mikroorganizmaların, ağız içi dengesizlik yaratarak iltihaplanma sürecini tetiklediği ve tükürükle pankreasa ulaşıp kanser gelişimine yol açabildiği belirlendi. Araştırma, özellikle ağız hijyenine dikkat eden bireylerin bu riski önemli oranda azaltabileceğini vurguladı. JAMA dergisinde yayınlanan çalışmada ise "Diş fırçalamanın sadece diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olmakla kalmayıp, kansere karşı da koruma sağlayabileceği her zamankinden daha açık hale geldi" ifadelerine yer verildi. Bilim insanları, bu bulguların gelecekte onkologların pankreas kanseri riski taşıyan kişileri tespit etmelerine ve böylece hastalığın daha iyi önlenmesine yardımcı olabileceğini bildirdi.