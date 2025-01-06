Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kapalı bypass ameliyatı dönemi: 72 yaşındaki Ali dedeye devlet hastanesinde kapalı bypass ameliyatı yapıldı

İzmir'de yaşayan 72 yaşındaki Ali Dal'a, Doç. Dr. İbrahim Uyar tarafından kapalı yöntemle iki damar bypass yapıldı. Bu ameliyatın hemen ardından bir hafta içinde, Prof. Dr. Burçin Abud tarafından İsmail Durhasan isimli hastaya kapalı yöntemle üç damar bypass uygulandı. Her iki ameliyat da başarıyla gerçekleştirildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin gelişmiş teknik donanımı, deneyimli hemşire ve bakım kadrosu ile hastaların hızlıca iyileşme sürecine girdiği belirtildi.

DÜNYADA TERCİH EDİLİYOR

Yapılan ameliyatlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Burçin Abud, "Hastalarımızda, son dönemde tüm dünyada tercih edilen kapalı koroner arter bypass ameliyatını uyguladık. Hastalarımız bu ameliyata uygundular. Sol iki kaburga arasından girerek soldaki göğüs atar damarını (LİMA) ve bacaklardan yedek damarları çıkardık, sonrasında bu damarları tıkalı kalp damarlarına bypass yaptık" dedi.

HASTALAR KISA SÜREDE RUTİN HAYATA DÖNEBİLİYOR

Doç. Dr. İbrahim Uyar da kapalı yöntemin hastalara sağladığı avantajlara dikkat çekti. "Bu işlemi uyguladığımız hastalarımızın göğüs kemiği kesilmemiş oldu. Bu sayede, hastalarımız ameliyat sonrası normal hayatlarına hızla dönebiliyor. Normalde göğüs kemiği kesilen hastaların, kemiğin kaynaması için 45-60 gün yan yatmamaları ve kollarıyla ağır iş yapmamaları gerekiyor. Ancak kapalı yöntemde bu kısıtlamaların hiçbiri gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

HASTALAR MEMNUN

Her iki ameliyatın da başarıyla tamamlanmasının ardından, Kalp ve Damar Cerrahi Servisi'nde taburcu edilmeyi bekleyen hastalar, sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hastalar, başta doktorları olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini ilettiler. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Zeynel Keskin de bu başarılı ameliyatların, hastanenin yenilikçi ve hasta odaklı sağlık hizmetleri sunma vizyonunun bir parçası olduğunu belirtti.