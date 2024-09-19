Tepki çeken tahliyede yeniden tutuklama

İzmir'in Urla ilçesinde geçen yıl, bir marketteki omuz omuza çarpışmanın ardından çıkan kavgada müteahhit Semih Kenan Köse'yi (30) bıçaklayarak öldüren, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'yı (27) ise yaralayan Sercan Bavkır, 'İştirak halinde kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, geçen 17 Eylül'deki 2'nci duruşmada yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.Kasten öldürme suçlamasına rağmen verilen şaibeli tahliye kararı üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bavkır'ın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve 2 üye hâkim ile duruşma savcısını açığa aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliye kararına itiraz etti. Bunun üzerine Bavkır hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Bavkır, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.