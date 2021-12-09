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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Terk eden eşini 230 km takip ederek bıçakladı

Terk eden eşini 230 km takip ederek bıçakladı

Konya’da yaşayan Tunahan M., birkaç kez evi terk eden ve sonra geri dönen karısını Antalya’nın Manavgat ilçesinde sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı

Konya'da ikamet eden Tunahan M., evi terk eden eşi Nuran M.'yi takip ederek Antalya'nın Manavgat ilçesi Side beldesine geldi. Karısını Side Bulvarı'nda bir erkekle yürürken gören Tunahan M., bir anda karşılarına çıkarak elindeki bıçağı eşine saplamaya başladı. Kaçan eşinin yanındaki kişinin arkasından koşan Tunahan M., yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Tunahan M., olay yerine gelen jandarma tarafından suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınırken, Nuran M. ise hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Nuran M., Antalya'ya sevk edildi.

'ERKEK HAKLARI ÇIKARILSIN'
Tunahan M.'nin adliye önündeki bir yakını, "Hep kadınlar düşünülüyor. Kadın kollanıyor. Neden erkek düşünülmüyor ve kollanmıyor. Kadın hakları, kadın hakları, bir de erkek hakları çıksın. Erkek haklarını da çıkarsınlar" dedi. İHA

İKİ KEZ EVİ TERK ETMİŞ
2 Kasım'da kimseye haber vermeden evden ayrılan Nuran M. hakkında ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu ve 3 Kasım'da İstanbul'da bulunarak ifadesi alındıktan sonra kendi rızası ile eve döndüğü öğrenildi. 30 Kasım'da kimseye haber vermeden yine evden ayrılan kadının ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu, 1 Aralık'ta Manavgat'ta polisin sorumluluk bölgesinde bulunan Nuran M.'nin ifadesinin alındığı belirlendi.

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Terk eden eşini 230 km takip ederek bıçakladı
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