Terör örgütü DEAŞ’a şafak vakti darbe

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik sosyal medya üzerinden propaganda yaparak örgüte taban oluşturduğu belirlenen E.K. (19), M.S.A. (22), Z.C. (31), M.K. (25), A.K. (19) ve Y.K. (33) hakkında çalışma başlattı. Belirlenen adreslere TEM özel timinin de katılımıyla eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRMAK

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 16 mermi, çok sayıda yasaklı kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, örgütün kapatılan yayın organlarındaki içerikleri ve toplatma kararı bulunan kitapları kullanarak örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, ayrıca sosyal medyada paylaşımlar yaparak örgütün tabanını diri tutmayı hedeflediği öne sürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.