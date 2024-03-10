Terörden temizlenen topraklarda huzur halayı

Cizre'de 7 yıl önce 11 Gözlü Taş Köprü olarak yapımına başlanan ancak daha sonra asma köprü olarak devam eden İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı binlerce kişinin katılımı ve muhteşem bir havai fişek gösterisiyle gerçekleştirildi. Cizre'de Dicle Nehri üzerinde bulunan Cizre John F. Kennedy Köprüsü ve Çevreyolu Köprüsü arasında yaptırılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, il ve ilçe protokol üyeleri ile yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı tören şölen havasında geçti.Köprü açılışı için Dicle Nehri kenarına akın eden çoluk çocuk, yaşlı, genç binlerce kişi canlı müzik eşliğinde düğünleri aratmayan bir ortamda halay çekerek köprünün açılmasını bekledi. Vatandaşların bu coşkusunu gören Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir de vatandaşlarla birlikte halay çekti. Nehir kenarında toplanan kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yapan Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Cizre artık huzur şehri. Cizre deyince akla gelen güven ve huzur. Bu köprünün yapımında emeği olan herkese teşekkür eder köprünün hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.