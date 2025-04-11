Teröristbaşının posterini asmışlardı… Operasyonla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik önemli tespitler yaptı. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten ve 5 Nisan Cumartesi günü İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan ve havai fişek atılması olayını gerçekleştiren kişilerin açık kimlikleri tespit edildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'nde üç adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.