Terörle bağlantısı ortaya çıkmıştı: Avukat Fırat Epözdemir hakkında 20 yıl hapis isteniyor

İSTANBUL BARO YÖNETİMİNİN TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLMİŞTİ

Fırat Epözdemir'in örgütün altyapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu olduğuna dair örgüt arşivinden ele geçirilen verilerde 2015 yılında oluşturulan "DİREN CİZRE" isimli whatsapp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilmişti. Bu kapsamda gözaltına alınan Fırat Epözdemir, 25 Ocak'ta "Terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarından tutuklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Epözdemir'in yönetiminde olduğu, başkanlığını İbrahim Özden Kaboğlu'nun yaptığı İstanbul 1 Nolu Baronun tekrardan seçime gitmesi ve yönetimin değiştirilmesi kararı verilmiştir.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Fırat Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelinin "Terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapsi istendi.