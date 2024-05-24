KTÜ'ye gelen Bakan Kacır minik astronot ve horon gösterisiyle karşılandı. Minik astronota yerli ve milli TOGG'un oyuncağına hediye eden Bakan Kacır daha sonra üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan stantları inceledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılan Bakan Kacır, Üniversite öğrencilerine Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarını anlattı. Bakan Kacır," Terörü topraklarımızdan milli SİHA'lar sayesinde kazıdık, attık. Yetmedi sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan teröristan haritalarını da milli SİHA'larıımızı kullanan silahlı kuvvetlerimiz sayesinde şimdi yırtıyoruz. O teröristlerin arkasında kim olursa olsun hangi ağa babalarına güveniyor olurlarsa olsunlar gözlerinin yaşlarını bakmıyoruz, bakmayacağız. Türkiye'nin milli insansız hava aracı Akıncı Türkiye'den kalktı, İran coğrafyasına geçti. Çok zor hava koşulları altında çok sarp bir vadide çok sisli bir havada çok kısa bir zaman içerisinde 1,5 saate yakın bir zaman içerisinde düşen helikopterin lokasyonunu tespit etti ve İranlı makamlara bildirildi. Bu zor coğrafyada bu misyonu yapabilmesi Akıncı'nın sahip olduğu uydu bağlantısı sayesinde mümkün oldu" dedi. Türk Astronot Alper Gezeravcı," Ülkenin savunma sanayi artık kabuğuna sığmaz bir noktaya geldiği bu zamanda artık kendi ihtiyacımızı görebilecek uzay alanında çalışma yapmak isteyen başka ülkelerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bugün yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını alacak farklı uzay platformları ve uzay istasyonları kurmak niyetindeyiz"

Bakan Kacır, Türkiye'nin tüm sanayileşme tarihinin adeta akıbete uğratılmış hikayeler tarihi olduğunu belirterek, "Ta ki 2000'li yıllara kadar. O yıllarda sağlam irade dedi ki bu ülkenin neye ihtiyacı varsa Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede neye ihtiyaç duyuyorsa biz onu kendi öz evlatlarımızın alın teriyle akıl teriyle geliştireceğiz, üreteceğiz. 2000'li yılların başında İnsansız Hava Aracı diye bir kavram bilmiyorduk. İHA denildiğinde aklımıza İhlas Haber Ajansı'nda başka bir şey gelmiyordu. Peçeteye selpak der gibi İHA'ya heron diyorduk. Zannediyorduk ki bir tek İsrail'in yaptığı insansız hava araçları var. Onların markası heron ve biz onları alarak terörle mücadele etmeye çalışıyorduk. Hiçbir zaman o mücadelenin kritik anlarında istediğimiz düzeyde insansız hava araçlarını istifade edemiyorduk. NE zaman ki kendi evlatlarımızın bu ülkenin kendi insan kaynağının geliştirdiği İHA'lar devreye girdi. Türkiye o zaman terörle mücadelede netice elde etti. Terörü topraklarımızdan milli SİHA'lar sayesinde kazıdık, attık. Yetmedi sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan teröristan haritalarını da milli SİHA'larıımızı kullanan silahlı kuvvetlerimiz sayesinde şimdi yırtıyoruz. O teröristlerin arkasında kim olursa olsun hangi ağa babalarına güveniyor olurlarsa olsunlar gözlerinin yaşlarını bakmıyoruz, bakmayacağız" dedi.

"Akıncı 1,5 saate yakın bir zaman içerisinde İran'da düşen helikopterin lokasyonunu tespit etti"

İran'da düşen helikoptere Akıncı ile ulaşıldığını dile getiren Bakan Kacır, "Savunma sanayi gibi kritik alanlarda kullandığımız teknolojilerin tümü uzay sistemleriyle entegre çalışıyor. Bakın komşumuz İran'da bir helikopter kazası yaşandı. İran Cumhurbaşkanı ve İran Dışişleri Bakanı'nın içinde bulunduğu helikopter düştü. Daha sonra komşumuz bizden helikopterin yerinin tespiti için Akıncı insansız hava aracımızı talep etti. Türkiye'nin milli insansız hava aracı Akıncı Türkiye'den kalktı, İran coğrafyasına geçti. Çok zor hava koşulları altında çok sarp bir vadide çok sisli bir havada çok kısa bir zaman içerisinde 1,5 saate yakın bir zaman içerisinde düşen helikopterin lokasyonunu tespit etti ve İranlı makamlara bildirildi. Bu zor coğrafyada bu misyonu yapabilmesi Akıncı'nın sahip olduğu uydu bağlantısı sayesinde mümkün oldu. Uydu haberleşmesi sayesinde bu zor coğrafyada Akıncı görevini icra edebildi. Elbette sahip olduğu diğer teknik kabiliyetler sayesinde. Bu misyon aslında Türkiye'nin teknoloji geliştirmeye bakış açısını da gösteriyor. Biz teknolojiyi insanlık yararına olduğu ölçüde kıymetli buluyoruz. Teknoloji insanlığa hizmet ettiği ölçüde bir değer ifade ediyor Türk milleti için. Biz yüzyıllarca dünyaya adaleti, merhameti götürmüş bir milletiz. Bütün bu milli teknoloji hamlesinde elde ettiğimiz kazanımların dünyayı yeniden adaletle ve merhametle buluşturabildiği ölçüde kıymetli olacağına inanıyoruz. Bu inançla çalışıyoruz. Biliyoruz ki Türk milleti güçlendikçe tarihin en şerefli milleti olan Türkler kuvvetlendikçe dünyada zulümler son bulacak. Dünya yeniden merhamete yeniden adalete kavuşacak" diye konuştu.

"Temmuz ayında Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz"

Büyüyen uzay ekonomisinden pay almak istediklerini kaydeden Bakan Kacır, "Milli haberleşme uydumuzu da geliştirdik. Biliyorsunuz daha önceki Türksat haberleşme olgularını yurt dışında etmekteydik. Fakat şimdi ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı yerli olarak geliştirdik, ürettik. Yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretim sürecini tamamladık. İnşallah Temmuz ayında Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz. Türkiye, haberleşme uydularını yerli olarak geliştirebilen 11 ülkeden biri olacak. Yeni nesil uydu projeleri başlatacağız. Alçak yörünge uydularını yerli olarak dönüştürmeye yönelik programlar başlatacağız. Bütün bu projelerde elde ettiğimiz birikimle bu defa ay programında hibrit roket motor projesinde dünyanın önüne geçme fırsatı elde edeceğiz. Biz her bir projede milletimizle kazanır. Buna odaklanıyoruz. Türk milletinin bu projeler kazanımı ne olur? Türkiye'nin hem ekonomik hem stratejik kazanımları hangi alanlarda ilerler bunu odaklanıyoruz. Biliyoruz ki uzay hem stratejik hem ekonomik açıdan çok kıymetli bir alan. Küresel düzeni uzay ekonomisi 600 milyar dolar. Bunun 10-12 yıl içerisinde 1,5 trilyon dolara erişeceği ön görülüyor. Her yıl 1,5 trilyon doların uzay alanındaki işlere harcanacağını öngörülüyor. Biz hem bu büyüyen ekonomiden pay almak istiyoruz. Elde ettiğimiz kabiliyetlerle dünyayı yüksek teknoloji ihraç edebilen bir ülke olmak istiyoruz. Uzay alanında da. Biz 20 yıl önce savunma ve havacılıkta ihracatımız ancak 250 milyon dolardı. Geçtiğimiz yıl bunu 22 misline çıkardık. 5,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha da artacak. Uzayda da benzer başarı hikayesi ortaya çıkartacağız" şeklinde konuştu.

"Uluslararası Uzay Limanını inşa edeceğiz"

Uluslararası uzay limanının inşa edileceğini söyleyen Bakan Kacır, "Bir uluslararası iş birliğiyle Türkiye bir uzay limanının önümüzdeki yıllar paydaşı olacak. Böylelikle uzaya bağımsız erişebilen bir ülke olacağız. Bir yandan hibrit roket motor teknolojisinde halihazırda dünyada ilk 4 ülke arasındayız. İnşallah ay programını gerçekleştirdiğimizde bu teknolojiye uzayda tarihçe kazandıran ilk ülke olacağız. Bu kazanım Türkiye'nin yörüngeler arası uyku transferleri gibi zorlu uzay misyonlarını icra edebilecek uzay araçları geliştirilmesini mümkün kılacak. Böylelikle uzay ekonomisinden o alanda da pay elde etme imkanına sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülkenin savunma sanayi artık kabuğuna sığmaz bir noktaya geldi"

Etkinliğe katılan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ise deneyimlerini anlattı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Gezeravcı yaptığı konuşmada, Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı. Gezeravcı, "2026-2028 aralığında kendi ülkemizde yapmış olduğumuz bir roketi kendi itiş sistemimizle aya ulaştırmayı planlıyoruz. Halihazırda yapmış olduğumuz hazırlık süreçlerinden oraya erişebilecek bir roketimiz ve bu alanda buna etki sağlayacak sistemimizle ilgili çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış vaziyette. Bizim niyetimiz dünyanın atmosferinden emniyetli bir şekilde çıkarmış olduğumuz roketin kendi ve dünya etrafında dönen ay da spesifik bir noktaya sert iniş yapması, çarptırılması. Buradan çıkan tecrübeyle hemen ardından üzerindeki bilimsel ünite ile ay üzerine yumuşak iniş yaparak halihazırda ay da planlanan bilimsel çalışmaların platformunda hak sahibi olmak. Bir diğer hedefimiz uzaya erişim ve uzay limanı programı. Bizim insanlı uzay misyonumuzda dahil bugüne kadar göndermiş olduğumuz uyduları bu alanda faaliyet gösteren platformların olduğu ülkelerden şuana kadar gönderdik. Ülkemiz savunma alanında halihazırda resmi ünite olan 100 kilometreyi aşan roketleri yapabiliyor. Ülkenin savunma sanayi artık kabuğuna sığmaz bir noktaya geldiği bu zamanda artık kendi ihtiyacımızı görebilecek uzay alanında çalışma yapmak isteyen başka ülkelerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bugün yapmış olduğumuz yatırımların karşılığını alacak farklı uzay platformları ve uzay istasyonları kurmak niyetindeyiz. Bu alanda ülkemizde zaten belli adımları attı. Ülkemiz tarafından uygun görüldüğünde bununla ilgili detaylar paylaşılıyor olacak" dedi.