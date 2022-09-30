Terörün yıktığı Sur’dan müzik sesleri yükselecek





En son 2009'da gerçekleştirilen "Anadolu Turnesi" kapsamında Diyarbakırlı sanatseverler ile buluşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 yıl sonra rengârenk bir repertuvar ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın solist olarak katılacağı konser için müzik tarihinin en beğenilen klasik eserlerinden Türk bestecilerine uzanan özel bir program içeriği dinleyicilere sunulacak. Diyar-ı Nebi etkinlikleri kapsamında ise Ahmet Özhan konserinden İbrahim Sadri, Serdar Tuncer, Yasin Pişgin ve Nurullah Geç gibi isimlerin söyleşilerine kadar pek çok etkinlik Kurşunlu Camii'nde yapılacak.