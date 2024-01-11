Haberler Yaşam Haberleri ‘Ters baktın’ kavgası ölümle bitti
Giriş Tarihi: 12.1.2024

‘Ters baktın’ kavgası ölümle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
‘Ters baktın’ kavgası ölümle bitti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında "Ters baktın" tartışması çıktı. Kavgada üzerinde taşıdığı 'kama' olarak tabir edilen bıçağı çeken Erdal Y., Karaçepe'yi sırtından 2 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Serdal Karaçepe için tesis çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan adamı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Serdal Karaçepe, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.'yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde aralarında husumet olduğu kişiyle 'ters bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktığını ve bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılan Erdal Y., adliyeye sevk edildi. Beyoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 9 yıldır çalışan Serdal Karaçepe, dün ikindi namazını müteakip Kulaksız Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünyanın konuştuğu Epstein skandalıyla ilgili çarpıcı yorum: Ahtapotun kollarından sadece bir tanesi…
Katil İsrail, Lahey'de yargılanıyor! TBMM heyetinden duruşma sonrası açıklama
CHP’li meclis üyesi partisini eleştirdi: 5 yılda maalesef hiçbir şey yapmadık, AK Parti her şeye yetişti
Savaş Kızıldeniz'e sıçradı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber
Sanal bahis çetesini çökerten mail ihbarı! 786 milyon para girişi, 30 milyon dolar kripto para çıkışı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kehf Suresi Okunuşu - Kehf Suresinin Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Fazileti
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ters baktın’ kavgası ölümle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA