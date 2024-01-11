‘Ters baktın’ kavgası ölümle bitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında "Ters baktın" tartışması çıktı. Kavgada üzerinde taşıdığı 'kama' olarak tabir edilen bıçağı çeken Erdal Y., Karaçepe'yi sırtından 2 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Serdal Karaçepe için tesis çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan adamı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Serdal Karaçepe, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.'yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde aralarında husumet olduğu kişiyle 'ters bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktığını ve bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılan Erdal Y., adliyeye sevk edildi. Beyoğlu Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 9 yıldır çalışan Serdal Karaçepe, dün ikindi namazını müteakip Kulaksız Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.