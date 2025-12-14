Tersanede iskele çöktü: 2 işçi yaralandı

İstanbul Tuzla'da bir tersanede işçilerin üzerinde bulunduğu iskelenin çökmesi sonucunda 2 işçi yaralandı. İşçiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, Tuzla Katip Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan bir tersanede meydana geldi.

İşçilerin üzerinde bulunduğu iskele bilinmeyen bir sebeple çöktü. İskelenin çökmesi sonucunda iki işçi yaralandı. Görevlilerin haber vermesi sonucunda olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis iş kazasıyla ilgili çalışma başlattı.