Teşkilat 155. bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat son bölüm izle

Giriş Tarihi: 2.11.2025 18:33

Uzun soluklu TRT 1 yapımı Teşkilat, yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Başrollerde Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı dizinin haftaki bölümde Düşman, Teşkilat’ı oyalamak için otelin dışında bir silahlı saldırı düzenleyip sığınakta bulunan oyuncaklardaki bombayı tetiklemeyi hedefler. Onların planını anlayan Altay ise patlamaya engel olmak için hızlıca harekete geçer. İşte, Teşkilat 155. bölüm izle linki.

Teşkilat dizisinin 155. bölümü bu hafta TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay'ın rol aldığı yapımda, düşmanların yeni planı ekibin karşısına çıkıyor. İşte Teşkilat 155. bölüm izle linki ve yeni bölüme dair detaylar...

TEŞKİLAT 155. BÖLÜM İZLE

Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümü ile seyirci ile buluşuyor.

2 Kasım 2025 tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

TEŞKİLAT 155. BÖLÜM KONUSU

Düşman, Teşkilat'ı oyalamak için otelin dışında bir silahlı saldırı düzenleyip sığınakta bulunan oyuncaklardaki bombayı tetiklemeyi hedefler. Onların planını anlayan Altay ise patlamaya engel olmak için hızlıca harekete geçer.

Dizdar'ın Korkutları kurşun yağmuruna tuttuğu esnada Bahar da geçmişini hatırlayıp fenalaşır. Korkut bir yandan Dizdar'ı etkisiz hale getirmeli diğer yandan da Bahar'a yardım etmelidir.

Rutkay ve Şirket peş peşe hain planlar kurarlar, bu sefer de kaçırdıkları rehinelere karşı Cevher'e şart koşarlar. Altay, ekip ile rehineleri kurtarma operasyonunu başlatırken Cevher'e büyük bir söz verir, ne olursa olsun bu sözünü tutacaktır.

