TEŞKİLAT 160. BÖLÜM İZLE! TRT 1 ile Teşkilat son bölüm izle

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 160. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 7 Aralık 2025 tarihinde ekrana gelecek yeni bölümde Altay'ın silahlı kişiler tarafından alıkonulmasıyla tansiyon yükselirken, Hilal'in karargâha verdiği haber sonrası ekip harekete geçiyor. İşte Teşkilat 160. bölüm izleme linki ve detaylar…
TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü yayınlandığında aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:
https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat/bolum
Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir.
Altay, onu alıkoyan güçlerin talebini öğrenir. Gerçek kimliğini öğrenen adamlar, onu Rutkay'a deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi; annesini de kaybedecektir.