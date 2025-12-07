Teşkilat 161. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, haftaya neler olacak?

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta gözler yeni fragmana çevrildi. Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı dizinin son bölümünde gerilim tırmanmıştı. Ynei bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen dizinin sevenleri fragman araştırmasına çıktı. Peki, Teşkilat 161. bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?
Teşkilat dizisi pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat/fragman
Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal, durumu karargâha haber verir. Teşkilat, Altay'a yardım etmek için harekete geçer.
Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir.