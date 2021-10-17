Tespih cinayeti





CİNAYET TESPİH YÜZÜNDEN İŞLENMİŞ

Mahsun Aslan'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aslan'ın cinayet öncesi kahvehanede gördüğü komşusu Alişan Fidan'ın elindeki tespihi almak istediği, ancak Fidan'ın tespihi 'Bu tespih baba yadigarı' diyerek vermek istemediği, bu nedenle tartışma yaşadıkları anlaşıldı.