Giriş Tarihi: 17.9.2025 23:19

TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026: Türk Eğitim Vakfı TEV üniversite eğitim bursu başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kademelerde öğrenim gören öğrencilere destek olmak amacıyla burs imkanları sunmaya devam ediyor. Eğitim hayatına katkı sağlayacak bu burslar, hem maddi destek hem de öğrencilerin geleceğine yatırım niteliği taşıyor. Peki, 2025 yılı TEV burs başvuruları hangi tarihlerde alınacak, başvuru süreci nasıl işleyecek? Öğrenciler tarafından merak edilen bir diğer konu ise burs miktarı… 2025 TEV bursu ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…

TEV Burs Başvuruları Başladı
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025–2026 eğitim öğretim yılı için burs başvuru takvimini duyurdu. Öğrencilerin eğitim hayatına destek olmayı amaçlayan TEV, farklı öğrenim seviyelerine göre belirlenen tarihlerde başvuruları kabul edecek.

Yurt Bursu: 18 Ağustos – 18 Eylül

Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos – 25 Eylül

Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim

Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim

Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim – 6 Kasım

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül – 16 Ekim

TEV Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
Türk Eğitim Vakfı bursları için başvurular yalnızca çevrim içi olarak alınacak. Aday öğrenciler, belirtilen tarihler arasında burs.obigenc.com adresine giriş yaparak başvuru işlemlerini kolayca tamamlayabilecek.

2025 TEV BURSU NE KADAR?
Üniversite öğrencileri: 5.800 TL
Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL

