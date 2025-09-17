TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026: Türk Eğitim Vakfı TEV üniversite eğitim bursu başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kademelerde öğrenim gören öğrencilere destek olmak amacıyla burs imkanları sunmaya devam ediyor. Eğitim hayatına katkı sağlayacak bu burslar, hem maddi destek hem de öğrencilerin geleceğine yatırım niteliği taşıyor. Peki, 2025 yılı TEV burs başvuruları hangi tarihlerde alınacak, başvuru süreci nasıl işleyecek? Öğrenciler tarafından merak edilen bir diğer konu ise burs miktarı… 2025 TEV bursu ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…