TEV BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: TEV üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?

TEV Üniversite Bursu, Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine yönelik bir destek programıdır. Bursun temel amacı, gençlerin eğitim hayatlarını kesintisiz sürdürebilmelerini sağlamak, yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve eğitimde fırsat eşitliğini teşvik etmektir. Peki, 2025-2026 dönemi TEV burs başvuruları ne zaman açılacak ve burs miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar.
TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl, TEV'in resmi web sitesi üzerinden 2024-2025 eğitim yılı burs başvuruları 16 Eylül – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında kabul edilmişti.
2025-2026 dönemi için ise burs başvuruları 15 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 9 Ekim 2025'e kadar devam edecek. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencileri, bu tarihler arasında başvurularını TEV'in resmi sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.
ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) Mesleki Ortaöğretim Bursu, ekonomik imkânları sınırlı ancak akademik başarı potansiyeli yüksek öğrenciler için yeniden başvurulara açıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar, Spor ve Sağlık Liselerinde eğitim gören öğrenciler, bu burs sayesinde eğitimlerini kesintisiz sürdürebilecek ve kişisel gelişimlerini destekleyebilecek.
TEV'in resmi duyurusuna göre, başvuru işlemleri 18 Ağustos itibarıyla başladı ve öğrenciler başvurularını vakfın internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.