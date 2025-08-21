TEV BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: TEV üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?

TEV Üniversite Bursu, Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine yönelik bir destek programıdır. Bursun temel amacı, gençlerin eğitim hayatlarını kesintisiz sürdürebilmelerini sağlamak, yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve eğitimde fırsat eşitliğini teşvik etmektir. Peki, 2025-2026 dönemi TEV burs başvuruları ne zaman açılacak ve burs miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar.