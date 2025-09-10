TEV burs ve yurt başvuru tarihleri 2025-2026 | Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar, başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Yeni eğitim öğretim döneminde burs ödemelerinden faydalanmak isteyen öğrenciler araştırmalara başladı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları her yıl belirli koşulları taşıyan öğrencilere farklı alanlarda burs ödeneği sağlıyor. Peki, TEV bursu nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte, Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs ve yurt başvuru tarihleri...
Türk Eğitim Vakfı burs ve yurt başvuruları burs.obigenc.com adresi üzerinden yapılıyor.
Burs başvuruları için tarihler şöyle:
Yurt Bursu: 18 Ağustos-18 Eylül
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos-25 Eylül
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim
TEV Üniversite burs başvuruları yukarıda bulunan tarihlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat başvuruları kabul edilmeyecek. Burs başvuru işlemleri https://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.
Başvuru formunda adayların ekonomik bilgileri, eğitim bilgileri, kişisel bilgiler ve diğer sorular adaylara yöneltilecek.
Lise Bursu (2.800 TL)
Üniversite Bursu (5.800 TL)
Yüksek Lisans Bursu (8.700 TL)
Üstün Başarı Bursu (11.600 TL)