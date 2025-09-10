TEV burs ve yurt başvuru tarihleri 2025-2026 | Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar, başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Yeni eğitim öğretim döneminde burs ödemelerinden faydalanmak isteyen öğrenciler araştırmalara başladı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları her yıl belirli koşulları taşıyan öğrencilere farklı alanlarda burs ödeneği sağlıyor. Peki, TEV bursu nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte, Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs ve yurt başvuru tarihleri...