Haberler Yaşam Haberleri TEV burs ve yurt başvuru tarihleri 2025-2026 | Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar, başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 10.9.2025 13:54

TEV burs ve yurt başvuru tarihleri 2025-2026 | Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar, başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), ortaöğretim, yükseköğretim, yüksek lisans ve doktora düzeyleri olmak üzere öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Türk Eğitim Vakfı'ndan yapılan açıklamada burs ve yurt başvuru takvimi belli oldu. Burs başvuru işlemleri http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak. Peki, Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar, başvuruları ne zaman, şartlar neler?

TEV burs ve yurt başvuru tarihleri 2025-2026 | Türk Eğitim Vakfı TEV bursları ne kadar, başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Yeni eğitim öğretim döneminde burs ödemelerinden faydalanmak isteyen öğrenciler araştırmalara başladı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları her yıl belirli koşulları taşıyan öğrencilere farklı alanlarda burs ödeneği sağlıyor. Peki, TEV bursu nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte, Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs ve yurt başvuru tarihleri...

TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025-2026

Türk Eğitim Vakfı burs ve yurt başvuruları burs.obigenc.com adresi üzerinden yapılıyor.

Burs başvuruları için tarihler şöyle:

Yurt Bursu: 18 Ağustos-18 Eylül

Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos-25 Eylül

Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim

Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim

Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim

BURS BAŞVURULARININ GENEL KOŞULLARI

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Türkiye'de örgün öğrenim görüyor olmak
  • Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak
  • Aynı anda TEV'den aynı burs türünü (örneğin
  • Üniversite Bursu) alan bir kardeşi varsa burs alamaz
  • Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)
  • Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak
  • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekir.

TEV ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEV Üniversite burs başvuruları yukarıda bulunan tarihlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat başvuruları kabul edilmeyecek. Burs başvuru işlemleri https://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.

Başvuru formunda adayların ekonomik bilgileri, eğitim bilgileri, kişisel bilgiler ve diğer sorular adaylara yöneltilecek.

TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Lise Bursu (2.800 TL)

Üniversite Bursu (5.800 TL)

Yüksek Lisans Bursu (8.700 TL)

Üstün Başarı Bursu (11.600 TL)

ARKADAŞINA GÖNDER
TEV burs ve yurt başvuru tarihleri 2025-2026 | Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar, başvuruları ne zaman, şartlar neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz