TGC’den SABAH’a haber ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kurucu Başkanı adına bu yıl 49'uncusu düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri'ne değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları ödüllerini aldı. SABAH Gazetesi İstihbarat Şefi Erdoğan Yapık, 27 Ocak 2025'te yayımlanan 'Bitpazarında vahşet' başlıklı haberiyle övgüye değer bulundu. TGC'nin Cağaloğlu'ndaki merkezinde düzenlenen törenle kazananlara ödülleri takdim edildi.Ödülünü küçük yaşta katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf eden Erdoğan Yapık, "Turkuvaz Medya Grubu ve SABAH Gazetesi olarak bu haberi kamuoyuna ilk kez duyurmanın gururunu yaşadık. Çünkü manşet haberimizle birlikte gündeme oturan bu olay, sosyal mecralara ve dijital medyaya ilginin giderek arttığı bir dönemde, 'gazetecilik bitti' söylemlerine rağmen, geleneksel gazeteciliğin hâlâ gündemi belirlediğini gösterdi. Sıradan bir kriminal olaydan öteye geçerek çocuk suçlulara karşı bir farkındalık oluşmasını sağladı" dedi.