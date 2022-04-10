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Giriş Tarihi: 11.4.2022

Thodex kurucusu yıllar önce de vergi kaçırmış

ARZU KAYA ARZU KAYA
Thodex kurucusu yıllar önce de vergi kaçırmış
Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin, hakkında 'örgüt kurma ve yönetme', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından dava açılan şirketin kurucusu ve yöneticisi firari Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava daha açıldı. Bu kez Özer'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Özer'in yıllar önce vergi kaçırmaya başladığı ortaya çıktı. Özer'in Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün vergi mükellefi olduğu, Vergi Denetim Kurulu tarafından Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldığı belirtilen iddiamanemede, incelemeler sonucunda Özer'in talep edilmesine rağmen işletmesine ilişkin defter ve belgeleri görevlilere ibraz etmediği kaydedildi. Özer'in belgeleri sunmayarak suç işlediğine dair dava açmayı gerektirecek kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi. Mahkeme, Gebze'deki adresine çıkarılan talimat yazısında Özer'in mazeretsiz duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.

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Thodex kurucusu yıllar önce de vergi kaçırmış
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