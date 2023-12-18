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Giriş Tarihi: 18.12.2023 22:33

THY’den Türkiye’nin gururları VakıfBank ve Eczacıbaşı'na özel anons

Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelen VakıfBank ve Eczacıbaşı takımı, dönüş sırasında bindikleri Türk Hava Yoları (THY) uçağında pilotun özel anansu ile karşılaştı.

DHA
THY’den Türkiye’nin gururları VakıfBank ve Eczacıbaşı’na özel anons

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, finalin ardından VakıfBank oyuncuları ile beraber aynı uçakla yurda geliyor. Sabah saatlerinde İstanbul'da olması beklenen iki Türk takımı için yolculuk öncesinde THY pilotu özel bir anons yaptı.

Pilot yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

"Değerli misafirlerimiz, bugün Türkiye'nin çok başarılı iki kadın voleybol takımı bizimle beraber uçuyor. Rakiplerini eleyerek göğsümüzü kabartan Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde birbirinin rakibi olan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a teşekkür eder, Dünya şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik ederiz."

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THY’den Türkiye’nin gururları VakıfBank ve Eczacıbaşı'na özel anons
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