TikTok'ta "yüksek kazanç" tuzağı! Yabancı kadınları fuhuşa böyle sürüklediler: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki şüpheli bir adresi takibe aldı. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda; şebekenin Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaportlarına el koyduğu, mağdurları fuhuş ile evde bakım işlerinde zorla çalıştırdığı belirlendi.