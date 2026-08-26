Haberler Yaşam Haberleri TikTok'ta 'yüksek kazanç' tuzağı! Yabancı kadınları fuhuşa böyle sürüklediler: 4 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:29

TikTok'ta "yüksek kazanç" tuzağı! Yabancı kadınları fuhuşa böyle sürüklediler: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi, Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş ile evde bakım işi yaptıran şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Polisin yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin mağdur kadınlara TikTok gibi platformlarda yaptıkları işleri farklı gösterip güzelleme yaptırdıkları, bu yolla yeni mağdurlar bularak ağlarını genişlettikleri tespit edildi. Düzenlenen baskında şebekenin 4 üyesi yakalanırken, aralarında balkondan kaçmaya çalışanlarında bulunduğu 14 mağdur kadın emniyet güçlerince kurtarılarak koruma altına alındı.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
TikTok’ta yüksek kazanç tuzağı! Yabancı kadınları fuhuşa böyle sürüklediler: 4 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki şüpheli bir adresi takibe aldı. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda; şebekenin Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaportlarına el koyduğu, mağdurları fuhuş ile evde bakım işlerinde zorla çalıştırdığı belirlendi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Takipler sırasında şüphelilerin, mağdur kadınları TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmaya zorladıkları saptandı. Yayınlarda kadınlara yaptırılan işler farklı gösterilerek "güzelleme" yaptırıldığı, çok para kazandıkları algısı oluşturulduğu tespit edildi. Özellikle Özbekistan ve Kırgızistan'ı hedef alan şebekenin, bu yöntemle iletişim kanallarına yönlendirdiği yeni kadınları ülkeye getirtip pasaportlarına el koyarak ağını genişlettiği ortaya çıkarıldı.

BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Çalışmaların ardından 25 Ağustos'ta adrese baskın düzenlendi. Operasyon sırasında evin balkonundan yan dairelere geçerek kaçmaya çalışan, 7'si yasal kalış hakkına sahip, 7'si ise kaçak durumdaki toplam 14 mağdur kadın emniyet güçlerince kurtarılarak koruma altına alındı.

Bakırköy'de operasyon: Yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdılar! | Video

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4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Y.B., H.D., A.D. ve O.R. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adresteki aramalarda suça konu 17 adet cep telefonu, 1 tablet ve çok sayıda defter ele geçirildi. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ederken, yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TÜRKİYE #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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TikTok'ta "yüksek kazanç" tuzağı! Yabancı kadınları fuhuşa böyle sürüklediler: 4 şüpheli yakalandı
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