Haberler Yaşam Haberleri Tıp fakültesi hayaline birlikte çalışarak kavuştular
Giriş Tarihi: 31.8.2024

Tıp fakültesi hayaline birlikte çalışarak kavuştular

Liseyi birlikte okuyan Sevgi ve Zehranur, ailelerinden ayrı ev kiralayıp birlikte ders çalıştı. Birlikte motive olan gençler YKS’de dereceye girerek tıp fakültesini kazandı

Tıp fakültesi hayaline birlikte çalışarak kavuştular
Kabataş Erkek Lisesi'nde 5 yıl birlikte okuyan Sevgi Kırmızıbekmez ile Zehranur Döğenci birlikte YKS'ye daha iyi hazırlanabileceklerini düşünerek, İstanbul'da ailelerinden ayrı eve çıkmayı kararlaştırdı. Ailelerinin desteğini de alan gençler ev kiralayıp adeta kampa girdi.

ALDIĞIMIZ EN GÜZEL HABER
İki öğrenci, bu çalışma temposu sonucunda YKS'de dereceye girmeyi başardı. Kırmızıbekmez, yabancı dil testi Almanca birincisi ve sayısal 2 bin 61'incisi, Döğenci ise sayısal 2 bin 572'ncisi olarak, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı.
Ortak bir hayali gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kırmızıbekmez, bireysel bir süreç olarak görünmesine rağmen YKS'yi ortak çalışma temposuyla kazandıklarını dile getirdi. Döğenci ise 'Beraber tıp için hazırlanacağız' diye başladık. Cerrahpaşa'yı kazanmamız, alabileceğimiz en güzel haberdi" ifadesini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tıp fakültesi hayaline birlikte çalışarak kavuştular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA