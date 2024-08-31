Tıp fakültesi hayaline birlikte çalışarak kavuştular

Kabataş Erkek Lisesi'nde 5 yıl birlikte okuyan Sevgi Kırmızıbekmez ile Zehranur Döğenci birlikte YKS'ye daha iyi hazırlanabileceklerini düşünerek, İstanbul'da ailelerinden ayrı eve çıkmayı kararlaştırdı. Ailelerinin desteğini de alan gençler ev kiralayıp adeta kampa girdi.İki öğrenci, bu çalışma temposu sonucunda YKS'de dereceye girmeyi başardı. Kırmızıbekmez, yabancı dil testi Almanca birincisi ve sayısal 2 bin 61'incisi, Döğenci ise sayısal 2 bin 572'ncisi olarak, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı.Ortak bir hayali gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kırmızıbekmez, bireysel bir süreç olarak görünmesine rağmen YKS'yi ortak çalışma temposuyla kazandıklarını dile getirdi. Döğenci ise 'Beraber tıp için hazırlanacağız' diye başladık. Cerrahpaşa'yı kazanmamız, alabileceğimiz en güzel haberdi" ifadesini kullandı.